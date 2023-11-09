9 ноября, 14:54

Спецпредставитель РФ обсудил ситуацию в секторе Газа с послом Саудовской Аравии

Стороны затронули вопросы двусторонних отношений и график контактов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"При обмене мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня основное внимание было уделено беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, в ходе беседы стороны также обсудили "актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-саудовских дружественных отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября порядка 3 тыс. боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
РоссияСаудовская АравияБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
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