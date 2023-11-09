Эксперт: появление гиперзвуковых ракет на вооружении США в 2023 году "крайне маловероятно"

Последние испытания ракеты Long-Range Hypersonic Weapon отменили в сентябре из-за проблем, обнаруженных на этапе подготовки к старту

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. После отмены в сентябре очередного тестового пуска ракеты с универсальным гиперзвуковым планирующим блоком CHGB (Common Hypersonic Glide Body) "крайне маловероятно", что она будет развернута на вооружении Сухопутных войск (СВ) к концу этого года, как планировалось до недавних пор. Об этом на брифинге для журналистов 8 ноября заявил помощник министра СВ США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению Дуглас Буш.

Речь идет о ракете LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), которая разрабатывается в интересах СВ и Военно-морских сил (ВМС) США. Последний тест, отмененный в сентябре из-за проблем, обнаруженных на этапе подготовки ракеты к старту, уже второй по счету после аналогичного случая, который произошел в марте 2023 года.

Детальные причины неисправности, как отметил Буш, засекречены. Причем командования СВ и ВМС США, по его словам, все еще выясняют, что именно пошло не так.

"После неудачного испытания изделие нужно вернуть на завод, разобрать его, а представителям коллектива, отвечающего за разработку, вместе с инженерами-конструкторами - найти конкретную причину этой неудачи, - пояснил представитель командования Сухопутных войск. - Думаю, что мы близки к пониманию, в чем именно состоит проблема. Это поможет нам выстроить путь к тому, чтобы вновь вернуться к испытаниям".

В результате, обратил внимание Буш, постановка на боевое дежурство первого комплекса с гиперзвуковыми ракетами LRHW в СВ США, скорее всего, вновь будет отложена на некоторое время, поскольку перед этим командованию нужно осуществить хотя бы один успешный тестовый пуск этой ракеты вместе с гиперзвуковым планирующим блоком CHGB. Ранее сроки постановки LRHW на боевое дежурство уже откладывались с конца 2023 финансового года (завершился в сентябре) на конец текущего календарного года.

Как заметило агентство Bloomberg, примерно аналогичная история имеет место с гиперзвуковой ракетой воздушного базирования ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителем которой должен стать, в частности, стратегический бомбардировщик B-52. Ее планировалось принять на вооружение к концу 2022 финансового года, однако три неудачных испытания разгонного блока опытного варианта этой ракеты сорвали план по запуску ARRW в производство в прошлом году.

Разработку собственного гиперзвукового оружия сухопутного базирования, известного также как комплекс Dark Eagle, США начали с чистого листа в марте 2019 года в попытке догнать в этой области Россию и Китай, которые уже в то время активно принимали такие системы на вооружение.

Первый тестовый образец комплекса Dark Eagle СВ страны получили для освоения в 2021 финансовом году. Ознакомление с ним должно было идти в течение следующих двух лет, пока не закончатся все испытания и пока не будет запущено серийное производство ракет к нему.

В беседе с журналистами 8 ноября Буш подчеркнул, что, несмотря на неудачи, американские СВ ни в коем случае не намерены отказываться от проекта гиперзвуковой ракеты LRHW, как это было, например, в случае с ARRW для Военно-воздушных сил. "Мы получим LRHW, но, к сожалению, на это уйдет больше времени", - констатировал чиновник.

Тем временем своя программа по разработке средств противодействия гиперзвуковому оружию HYDEF (Hypersonic Defence Interceptor Study) официально была запущена в Европе. Соглашение на этот счет в немецком Бонне 31 октября подписали представители Организации по совместному сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement) и консорциума из 13 европейских компаний, включающих немецкую Diehl Defence и испанскую SMS (Spanish Missile Systems).

Как сообщили в Diehl Defence, начальный контракт на исследования в области систем перехвата гиперзвуковых вооружений оценивается в €100 млн ($106,3 млн). Ведущая роль в проекте отводится SMS, тогда как немецкая компания займется технической реализацией идеи начиная с разработки всей системы и заканчивая проектированием непосредственно противоракеты.

Со стороны Германии в программе HYDEF также задействованы компании Hensoldt и Airbus, а от Испании - фирмы Escribano, GMV и Sener Aeroespacial. Планируется, что система, которая будет создана в рамках инициативы, сможет обнаруживать и перехватывать как гиперзвуковые крылатые ракеты, так и высокоманевренные гиперзвуковые планирующие блоки. Прежде всего речь идет о противодействии российским гиперзвуковым вооружениям.

Реализовать задумку планируется за счет объединения в единую сеть различных датчиков, в том числе космического базирования, и зенитных комплексов, которые будут развертываться на базе существующих систем командного управления натовской ПРО там, где это возможно. Заявлено, что старт программы HYDEF - это не только шаг вперед в плане технологического развития Европы, но также преодоление очередной ступени на пути к независимости военно-промышленного комплекса континента.