Армия Израиля сообщила об уничтожении 50 радикалов в боях в центре Газы

Они совершили рейд на территорию "военного квартала" ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные совершили рейд на территорию "военного квартала" палестинской радикальной организации ХАМАС в центре города Газа, в ходе него уничтожено более 50 радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения 162-й дивизии при поддержке ВВС Израиля и сил специального назначения провели рейд в военном квартале террористической организации ХАМАС в самом сердце города Газа, рядом с больницей "Шифа", - говорится в сообщении.

"На данный момент в квартале в ходе ожесточенных боев уничтожено более 50 террористов", - добавили в пресс-службе.