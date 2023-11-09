9 ноября, 15:57
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала минометный обстрел со стороны Ливана

ЦАХАЛ в ответ нанес удар по району, откуда был открыт огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали минометный обстрел со стороны Ливана и в ответ нанесли удар по району, откуда был открыт огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за сообщением о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, были выявлены запуски нескольких минометных снарядов из Ливана по Израилю", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удар по пусковой установке, откуда были запущены снаряды", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, отметили в армии, некоторое время назад вооруженные радикалы запустили несколько противотанковых ракет и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильскому военному посту в районе населенного пункта Метула, расположенного у самой границы с Ливаном. "Военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент применяют в ответ танки и артиллерийский огонь в направлении источников стрельбы", - указали военные.

Вдобавок в эти же часы израильские военные нанесли удар по еще одной пусковой установке в Ливане, проинформировали в армии. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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