9 ноября, 15:56

Премьер Вьетнама отметил важное значение стратегического партнерства с РФ

Фам Минь Чинь предложил сторонам продолжать регулярно обмениваться делегациями на разных уровнях

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил важное значение стратегического партнерства с Россией. Об этом он заявил, принимая в Ханое министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александра Куренкова, находящегося во Вьетнаме с рабочим визитом.

"Вьетнам придает важное значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства с РФ", - подчеркнул глава вьетнамского правительства. Он предложил сторонам продолжать регулярно обмениваться делегациями на разных уровнях, эффективно использовать действующие механизмы сотрудничества, в частности, двустороннюю межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Сторонам необходимо продолжить эффективно реализовывать итоги заседания межправительственной комиссии, обновить и усовершенствовать соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, разработать конкретные планы по возобновлению в скорейшем времени прямых авиарейсов между столицами двух стран", - указал премьер. 

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