9 ноября, 15:36,
обновлено 9 ноября, 16:33
Палестино-израильский конфликт

Белый дом сообщил, что число прибывающих в Газу грузовиков увеличится до 150

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что два гуманитарных коридора открываются в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Около сотни грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно прибывает в сектор Газа, в ближайшее время их количество увеличится до 150. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Два дня назад [в сектор Газа] въехали 96 грузовиков, вчера их было 106. Нам нужно больше. Мы должны вскоре увидеть больше. Мы нацелены на непрерывное прибытие не менее 150 грузовиков в день, это цель, к которой мы стремимся", - сказал Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что в определенные дни выполнять заданные цели по доставке гуманитарной помощи не удастся. "Мы понимаем, что будут трудности, и мы должны быть готовы к тому, что будут дни, когда мы не будем достигать этой цели. Но мы надеемся, что дней, в которые нам удастся ее достигнуть, будет больше", - отметил он.

По его словам, два гуманитарных коридора открываются в секторе Газа. "О гуманитарных коридорах, которые позволят людям покинуть районы боевых действий в северной части Газы. Первый такой коридор открывался по четыре-пять часов каждый день в течение последних нескольких дней и уже позволил многим тысячам людей добраться до более безопасных районов, - сказал Кирби. - Второй маршрут по прибрежной дороге позволит еще тысячам людей добраться до более безопасных районов на юге [сектора Газа]".

По его словам, Израиль будет проводить 4-часовые гуманитарные паузы с 9 ноября. "Израиль начнет осуществлять [гуманитарные] паузы в ряде районов северной части Газы каждый день, причем объявление будет сделано за три часа до этого. Израильтяне сказали нам, что в течение этих пауз в этих районах не будет вести никакие военные операции, этот процесс начнется сегодня", - сказал Кирби.

"Как мы неоднократно говорили, это не наша военная операция. Израиль принимает свои собственные решения <...>. В то же время Израиль обязан полностью соблюдать международное право. И мы считаем, что это [решение о гуманитарной паузе] является шагом в правильном направлении, в частности чтобы помочь гражданскому населению иметь возможность добраться до более безопасных районов вдали от боевых действий", - добавил он.

Ранее портал Axios информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа и позволит снизить давление на администрацию президента США Джо Байдена. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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