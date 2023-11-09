В Латвии узаконили однополое партнерство

Нововведение вступает в силу с 1 июля 2024 года

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии узаконил институт партнерства, в том числе однополых пар, сообщил портал гостелерадио.

"Сейм утвердил предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере пакет законопроектов, который вводит в Латвии с середины 2024 года новый правовой институт - партнерство, которое станет способом легализации и юридического упорядочения отношений пар, в том числе однополых", - говорится в сообщении.

Нововведение вступает в силу с 1 июля 2024 года. Согласно документу, сведения о заключении и прекращении партнерства будут вноситься в регистр физических лиц.

Среди стран Балтии единственной страной, где такое правовое регулирование отсутствует, остается Литва. Вопрос является предметом бурных дискуссий. Так, президент Гитанас Науседа заявил, что выступает против попыток принижения ценности традиционной семьи в пользу навязываемого сексуальными меньшинствами семейного партнерства лиц одного пола.