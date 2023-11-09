Белый дом считает гуманитарные паузы в Газе значительным шагом, но против прекращения огня

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что не знает, на какой срок будет вводиться режим гуманитарных пауз,

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Белый дом считает введение гуманитарных пауз в секторе Газа значительным шагом в верном направлении, но по-прежнему выступает против прекращения огня в регионе. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы считаем, что это значительные первые шаги. <...> И мы хотим, чтобы они продолжались", - сказал Кирби. Он вновь озвучил позицию Белого дома по поводу прекращения огня. "Мы по-прежнему считаем прекращение огня на данный момент нецелесообразным. Оно ничего не даст, я имею в виду, что ХАМАС от него только выиграет", - отметил чиновник. Он подчеркнул, что прекращение огня "узаконило бы то, что ХАМАС сделали 7 октября".

Представитель Белого дома заявил, что не знает, на какой срок будет вводиться режим гуманитарных пауз, однако выразил надежду, что он будет продолжаться столько, сколько необходимо. "Конечно, мы хотим, чтобы они продолжались столько, сколько это необходимо, но я не могу предоставить вам календарь, в котором бы говорилось о том, прекратятся они или нет, и на какой срок они вводятся", - сказал Кирби, вновь подчеркнув, что считает гуманитарные паузы "хорошим первым шагом".