Байден запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе на срок больше трех дней

При этом американский лидер уточнил, что запрашивал эту паузу на более продолжительное время, чем трое суток, о которых ранее сообщалось в западной печати

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подтвердил, что запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа. При этом американский лидер уточнил, что запрашивал эту паузу на более продолжительное время, чем трое суток, о которых ранее сообщалось в западной печати.

Как передал пресс-пул Белого дома, Байден, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, утвердительно ответил на вопрос о том, просил ли он у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе для освобождения заложников. "Да. Я запросил паузу, более продолжительную, чем три дня", - сказал президент.

При этом он не отрицал, что рассчитывал на более оперативные действия Израиля. На просьбу пояснить, разочарован ли он в данном случае Нетаньяху, Байден ответил: "Это (удовлетворение запроса - прим. ТАСС) заняло немного больше [времени], чем я надеялся".