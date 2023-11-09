9 ноября, 15:52,
обновлено 9 ноября, 16:36
Палестино-израильский конфликт

Байден запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе на срок больше трех дней

При этом американский лидер уточнил, что запрашивал эту паузу на более продолжительное время, чем трое суток, о которых ранее сообщалось в западной печати

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подтвердил, что запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа. При этом американский лидер уточнил, что запрашивал эту паузу на более продолжительное время, чем трое суток, о которых ранее сообщалось в западной печати.

Как передал пресс-пул Белого дома, Байден, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, утвердительно ответил на вопрос о том, просил ли он у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе для освобождения заложников. "Да. Я запросил паузу, более продолжительную, чем три дня", - сказал президент.

При этом он не отрицал, что рассчитывал на более оперативные действия Израиля. На просьбу пояснить, разочарован ли он в данном случае Нетаньяху, Байден ответил: "Это (удовлетворение запроса - прим. ТАСС) заняло немного больше [времени], чем я надеялся". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация