Глава Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Выборы нового председателя намечены на 10 ноября

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда Молдавии Николай Рошка подал в отставку.

"Сегодня, 9 ноября, судья Николай Рошка подал в отставку с поста председателя Конституционного суда. Выборы нового председателя намечены на 10 ноября", - говорится в сообщении на сайте суда.

О причинах отставки не сообщается, однако она последовала за решением КС о незаконности отстранения бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло. В частности, статья, на основании которой Стояногло проходил оценку в качестве генерального прокурора, была признана судьями незаконной. Рошка был назначен председателем КС в апреле после истечения срока мандата председателя Домники Манолею.