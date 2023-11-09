9 ноября, 16:25

Глава Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Выборы нового председателя намечены на 10 ноября

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Конституционного суда Молдавии Николай Рошка подал в отставку.

"Сегодня, 9 ноября, судья Николай Рошка подал в отставку с поста председателя Конституционного суда. Выборы нового председателя намечены на 10 ноября", - говорится в сообщении на сайте суда.

О причинах отставки не сообщается, однако она последовала за решением КС о незаконности отстранения бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло. В частности, статья, на основании которой Стояногло проходил оценку в качестве генерального прокурора, была признана судьями незаконной. Рошка был назначен председателем КС в апреле после истечения срока мандата председателя Домники Манолею. 

Теги:
Молдавия
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