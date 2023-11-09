В МО ФРГ призвали политиков "сменить менталитет", чтобы сделать страну обороноспособной

По мнению Бориса Писториуса и Карстена Бройера, армии ФРГ требуются "фундаментальные изменения во всех областях, чтобы обеспечить эффективный и боеспособный Бундесвер в будущем"

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Германия долгое время экономила на своих вооруженных силах, теперь политикам требуется "изменение менталитета", а армии - "существенные изменения во всех сферах". Об этом написали министр обороны ФРГ Борис Писториус и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в статье для газеты Der Tagesspiegel.

"Очевидно, что Бундесвер, который десятилетиями был сосредоточен на международном кризисном сотрудничестве и экономии, не может быть перестроен в одночасье", - отмечают они. "Принципы оборонной политики помогают нам отвечать новым требованиям к обороне и сдерживанию. Но их одних будет недостаточно. Нам нужно изменение менталитета не только в Бундесвере, но также в политике и в обществе. Речь идет о безопасности нашей страны и о фундаменте для общественного сосуществования, прогресса и экономического роста. Как государство и общество мы должны быть обороноспособны и устойчивы, чтобы в будущем жить в мире, свободе и безопасности", - говорится в совместной статье.

В материале не дается конкретных разъяснений о том, что подразумевается под "сменой менталитета". Ранее Писториус несколько раз говорил, что Вооруженные силы ФРГ должны быть в состоянии вести "оборонительную войну" в случае нападения.

Авторы материала пишут, что "по всему глобусу и в Европе идут нападки на международный порядок". "Перемена эпох фундаментально меняет роль Германии и Бундесвера", - пишут Писториус и Бройер. "Как самая населенная в центре Европы и экономически сильная страна мы несем ответственность. Мы должны стать хребтом сдерживания и коллективной обороны в Европе, - говорится в статье. - Для этого нам необходимо лидерство, обороноспособность и реалистичный взгляд на геополитические вызовы, которые ждут нас впереди".

По мнению министра и генерального инспектора, армии ФРГ требуются "фундаментальные изменения во всех областях, чтобы обеспечить эффективный и боеспособный Бундесвер в будущем".

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером 100 млрд евро, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.