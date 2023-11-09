Боевое крыло "Исламского джихада" заявило о намерении освободить двоих заложников

Их удерживают в секторе Газа

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", выразила готовность освободить двоих израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы заявляем о своей готовности освободить находящихся в плену женщину и мальчика по гуманитарным соображениям, поскольку мы не можем оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств", - сказал представитель "Сарая аль-Кудс" Абу Хамза в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале группировки.