9 ноября, 16:25,
обновлено 9 ноября, 16:42
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло "Исламского джихада" заявило о намерении освободить двоих заложников

Их удерживают в секторе Газа

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", выразила готовность освободить двоих израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы заявляем о своей готовности освободить находящихся в плену женщину и мальчика по гуманитарным соображениям, поскольку мы не можем оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств", - сказал представитель "Сарая аль-Кудс" Абу Хамза в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале группировки. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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