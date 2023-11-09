9 ноября, 16:59

ФРГ обновила принципы оборонной политики

В новом тексте говорится о необходимости укреплять армию, чтобы она стала "гарантом обороноспособности Германии"

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Минобороны ФРГ обновило принципы оборонной политики в качестве "ответа на новую реальность", в новом тексте говорится о необходимости укреплять армию, чтобы она стала "гарантом обороноспособности Германии". Об этом говорится в сообщении, которое распространило ведомство на своем сайте.

Новые принципы дополняют Стратегию национальной безопасности, утвержденную летом 2023 года, а также заменяют два других документа - принятую в 2016 году Белую книгу Бундесвера и Концепцию Бундесвера от 2018 года. В новой редакции указывается на необходимость ускорить процессы модернизации армии, процессы закупок и провести для этого необходимые реформы.

В тексте говорится, что ВС ФРГ ранее получали мало финансирования. "Структуры и возможности, которые необходимы для национальной обороны и обороны альянса, были обделены вниманием. Мы должны это изменить. Мы переориентируем Бундесвер на его основную задачу: современную оборону страны и альянса. Мы создадим необходимые структуры для надежной обороны в рамках НАТО и для оснащения [личного состава]. Мы создаем условия для новых способностей, мощностей и задач для Бундесвера", - указывается в документе.

"Мы должны стать хребтом сдерживания и коллективной обороны в Европе. Наше население, а также партнеры в Европе, Северной Америке и во всем мире ожидают, что мы возьмем на себя эту ответственность", - говорится в тексте. Ранее эту мысль выразили в статье для газеты Der Tagesspiegel министр обороны Борис Писториус и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Также в документе утверждается, что "Российская Федерация без фундаментальных внутренних перемен остается самой большой угрозой миру и безопасности в евроатлантическом пространстве".

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени. 

Теги:
ГерманияРоссияШольц, ОлафПисториус, Борис
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