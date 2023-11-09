Продление военного положения и принятие дефицитного бюджета. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Европарламент призвал расширить и ужесточить санкции против России.

Представитель правительства Венгрии выступил против принятия Украины в ЕС.

Верховная рада приняла госбюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили в общей сложности 8 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на донецком, южнодонецком и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили около 800 военнослужащих.

Уничтожено более 20 единиц бронетехники, включая 5 танков, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе 7 артиллерийских систем М777 производства США и 2 самоходные установки Krab польского производства. В ДНР средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29.

Зеленский продлил мобилизацию

Президент Украины подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

По словам президента, Киев, несмотря на "определенные трудности", продолжит наступление в этом и будущем году. "У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление", - сказал Зеленский.

Европарламент за ужесточение санкций

Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, "включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС", а также "ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний" и против проекта СПГ "Арктика-2".

Парламентарии призвали правительства стран ЕС более эффективно бороться с обходом ранее введенных ограничений. Одновременно они сочли, что не следует конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".

Венгрия против переговоров ЕС с Украиной

Правительство Венгрии считает, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество, поскольку она "не соответствует необходимым критериям", заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, Украина не соблюдает права национальных меньшинств и является "полностью коррумпированной". ЕС мог бы предложить Украине своего рода статус привилегированного партнера, но "начинать с ней переговоры нет никакой возможности", указал Гуйяш.

Он также подтвердил, что Венгрия выступает против поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд.

Коррупция в Минобороны

Минобороны Украины в 2022 году потеряло 2 млрд гривен (более $55 млн) на контрактах с фирмами-посредниками на закупку боеприпасов и обмундирования для вооруженных сил, так ничего и не получив, сообщило украинское издание "Общественное". По его данным, ведомство в 2022 году заключило контракты с украинской компанией "Львовский арсенал" на поставку 100 тыс. минометных мин. Компания перевела деньги контрагентам в Хорватию, а вот боеприпасы Минобороны так и не получило.

Схожая схема, по данным издания, была использована при заключении контракта шлемов и бронежилетов в Словакии. Заказ был полностью оплачен, но вместо 17 тыс. комплектов на Украину поступили лишь 3 тыс.

Запрет русского языка

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в стране 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. В перечень запрещенных попали, в частности, онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", платформа Kion, а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка", "Цифровое ТВ 20 каналов".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет "русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество.

Бюджет с дефицитом