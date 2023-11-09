9 ноября, 17:26
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Военная операция на Украине

Продление военного положения и принятие дефицитного бюджета. События вокруг Украины

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Европарламент призвал расширить и ужесточить санкции против России.

Представитель правительства Венгрии выступил против принятия Украины в ЕС.

Верховная рада приняла госбюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

  • Российские войска за прошедшие сутки отразили в общей сложности 8 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на донецком, южнодонецком и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили около 800 военнослужащих.
  • Уничтожено более 20 единиц бронетехники, включая 5 танков, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе 7 артиллерийских систем М777 производства США и 2 самоходные установки Krab польского производства. В ДНР средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29.

Зеленский продлил мобилизацию

  • Президент Украины подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.
  • По словам президента, Киев, несмотря на "определенные трудности", продолжит наступление в этом и будущем году. "У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление", - сказал Зеленский.

Европарламент за ужесточение санкций

  • Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, "включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС", а также "ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний" и против проекта СПГ "Арктика-2".
  • Парламентарии призвали правительства стран ЕС более эффективно бороться с обходом ранее введенных ограничений. Одновременно они сочли, что не следует конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".

Венгрия против переговоров ЕС с Украиной

  • Правительство Венгрии считает, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество, поскольку она "не соответствует необходимым критериям", заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, Украина не соблюдает права национальных меньшинств и является "полностью коррумпированной". ЕС мог бы предложить Украине своего рода статус привилегированного партнера, но "начинать с ней переговоры нет никакой возможности", указал Гуйяш.
  • Он также подтвердил, что Венгрия выступает против поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд.

Коррупция в Минобороны

  • Минобороны Украины в 2022 году потеряло 2 млрд гривен (более $55 млн) на контрактах с фирмами-посредниками на закупку боеприпасов и обмундирования для вооруженных сил, так ничего и не получив, сообщило украинское издание "Общественное". По его данным, ведомство в 2022 году заключило контракты с украинской компанией "Львовский арсенал" на поставку 100 тыс. минометных мин. Компания перевела деньги контрагентам в Хорватию, а вот боеприпасы Минобороны так и не получило.
  • Схожая схема, по данным издания, была использована при заключении контракта шлемов и бронежилетов в Словакии. Заказ был полностью оплачен, но вместо 17 тыс. комплектов на Украину поступили лишь 3 тыс.

Запрет русского языка

  • Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в стране 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. В перечень запрещенных попали, в частности, онлайн-кинотеатры "Амедиатека", "Баскино", Filmix, "Киноточка", платформа Kion, а также сервисы онлайн-телевидения "Лайм HD TV", "Триколор Кино и ТВ", "Смотрешка", "Цифровое ТВ 20 каналов".
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет "русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество.

Бюджет с дефицитом

  • Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Доходы бюджета ожидаются на уровне 1,76 трлн гривен ($49 млрд), расходы - на уровне 3,35 трлн гривен ($92,9 млрд), дефицит предусмотрен в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). В бюджет заложен рост ВВП на уровне 4,6% и инфляция 9,7%.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "практически 50% расходов" (1,69 трлн гривен, или $46,9 млрд) пойдут "на оборону и безопасность Украины".
  • Как отметил депутат Ярослав Железняк, большую часть дефицита предполагается покрыть за счет вливаний из-за рубежа: "Мы ожидаем в следующем году $5,4 млрд от МВФ, $8,5 млрд от США <...> и $18 млрд от ЕС. И все равно нам не будет хватать почти $10 млрд".
 
Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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