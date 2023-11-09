Кабмин Украины назначил замминистра спорта Бедного и.о. главы ведомства

Парламент ранее отправил в отставку Вадима Гутцайта после поданного им заявления

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный назначен и.о. руководителя ведомства вместо ушедшего в отставку Вадима Гутцайта. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в четверг парламент отправил в отставку Гутцайта после поданного им соответствующего заявления. Причиной ухода с должности он назвал желание сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.