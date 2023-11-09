9 ноября, 19:21

Глава Минобороны Вьетнама отметил ключевую роль оборонного сотрудничества с РФ

Как заявил Фан Ван Зянг, отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между странами "продолжают успешно развиваться"

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Оборонное сотрудничество играет ключевую роль в отношениях между Вьетнамом и Россией. Об этом заявил министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг на состоявшейся в Ханое встрече с главой МЧС РФ Александром Куренковым, находящимся во Вьетнаме с рабочим визитом.

По словам вьетнамского министра, отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией "продолжают успешно развиваться", а двустороннее оборонное сотрудничество "продолжает эффективно укрепляться, играя ключевую роль в отношениях между двумя странами". Обе стороны эффективно поддерживают такие механизмы взаимодействия, как межправительственный координационный комитет по вьетнамско-российскому тропическому центру, стратегический диалог в сфере обороны на уровне заместителей министров. Фан Ван Зянг также отметил, что положительные результаты достигнуты в сотрудничестве с РФ в области подготовки кадров, в сферах военной медицины, военной истории и военных средств массовой информации.

Министр национальной обороны Вьетнама высказался за укрепление связей своего ведомства с МЧС РФ. Вьетнамская сторона, отметил он, заинтересована в расширении обмена делегациями, в подготовке кадров и обмене профильными знаниями в сфере реагирования на инциденты и стихийные бедствия и по проведению поисково-спасательных работ. 

Теги:
РоссияВьетнамКуренков, Александр Вячеславович
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