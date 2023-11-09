Трюдо заявил, что гуманитарные паузы в секторе Газа должны быть значительными

Канада выступает за создание палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, отметил премьер-министр страны

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Гуманитарные паузы в секторе Газа, о которых объявили в Белом доме, должны быть значительными, чтобы мирные жители могли покинуть анклав и получить помощь. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы уже несколько недель призываем к гуманитарным паузам. И, как я вчера уточнил, они должны быть значительными. Они должны длиться достаточно долго, чтобы люди могли покинуть [сектор Газа] и получить помощь", - заявил он журналистам в Монреале. Выступление главы правительства транслировали национальные телеканалы.

Кроме того, Трюдо считает, что гуманитарные паузы должны поспособствовать урегулированию конфликта. Он напомнил, что Канада выступает за создание палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с Израилем.

Ранее в Белом доме сообщили, что Израиль будет каждый день проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы. Этот процесс начнется с 9 ноября. При этом в администрации США не смогли спрогнозировать, как долго будут соблюдаться ежедневные паузы.