9 ноября, 18:00

Армения не пойдет на ограничение суверенитета в случае открытия коммуникаций региона

В Ереване заявили, что никогда ни в каком документе не соглашались на какие-либо ограничения своего суверенитета

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Армения никогда не подписывала документ, который ограничивает ее суверенитет в случае открытия региональных коммуникаций. Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее российский дипломат во время брифинга обратила внимание, что, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, органы погранслужбы ФСБ РФ должны контролировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении.

По словам Бадалян, армянское правительство недавно опубликовало проект "Перекресток мира", из которого следует, что в случае открытия региональных коммуникаций "Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения". Кроме того, продолжила представитель МИД Армении, недавно в Службе национальной безопасности республики был создан специальный отдел, задачей которого в случае открытия региональных коммуникаций "является обеспечение безопасности этих коммуникаций", а также провозимых через них товаров, грузов, транспортных средств и людей.

"Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета, и ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей страны", - сказала она. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация