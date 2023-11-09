Армения не пойдет на ограничение суверенитета в случае открытия коммуникаций региона

В Ереване заявили, что никогда ни в каком документе не соглашались на какие-либо ограничения своего суверенитета

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Армения никогда не подписывала документ, который ограничивает ее суверенитет в случае открытия региональных коммуникаций. Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее российский дипломат во время брифинга обратила внимание, что, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, органы погранслужбы ФСБ РФ должны контролировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении.

По словам Бадалян, армянское правительство недавно опубликовало проект "Перекресток мира", из которого следует, что в случае открытия региональных коммуникаций "Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения". Кроме того, продолжила представитель МИД Армении, недавно в Службе национальной безопасности республики был создан специальный отдел, задачей которого в случае открытия региональных коммуникаций "является обеспечение безопасности этих коммуникаций", а также провозимых через них товаров, грузов, транспортных средств и людей.

"Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета, и ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей страны", - сказала она.