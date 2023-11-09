9 ноября, 18:54
Палестино-израильский конфликт

В ООН призвали согласовывать время и место гуманитарных пауз в Газе с организацией

Это необходимо для безопасности в гуманитарных целях, заявил Стефан Дюжаррик

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Гуманитарные паузы в секторе Газа должны согласовываться с ООН, особенно их время и место. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Любое такое прекращение боевых действий и то, как оно будет осуществляться в гуманитарных целях, должно координироваться с ООН, особенно по вопросу места и времени. Очевидно, что, чтобы это можно было сделать безопасно в гуманитарных целях, необходимо согласовать это со всеми сторонами конфликта, чтобы оно было по-настоящему эффективным", - сказал он, комментируя информацию о том, что Израиль будет ежедневно проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в ряде районов Газы с 9 ноября, о чем ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее портал Axios информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа и позволит снизить давление на администрацию президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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