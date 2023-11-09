Израиль не остановит наступление в секторе Газа, пока не освободит всех заложников

Сейчас там находятся десятки детей, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжат наступательные действия в секторе Газа как минимум до тех пор, пока не будут освобождены все удерживаемые там заложники. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы не остановим наступление, пока не вернем похищенных. Мы сделаем все для того, чтобы осуществить это. Сейчас в секторе Газа находятся десятки детей, некоторые из них видели, как их родители погибают у них на глазах. Чудовища похитили их и держат в плену, мы не остановимся, пока не вернем наших детей домой", - сказал он на пресс-конференции.