Министр обороны Израиля сообщил о применении новых методов против туннелей ХАМАС

Это будет совершенствоваться в ближайшие дни, заявил Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные начали применять в ходе операции в секторе Газа новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Армия обороны Израиля начала пользоваться новыми системами для того, чтобы бороться и сражаться с теми, кто находится в туннелях, и для уничтожения туннелей. Это будет совершенствоваться в ближайшие дни. Все наши силы стараются найти новые решения для выполнения поставленных задач, и им это удается", - сказал он на пресс-конференции.