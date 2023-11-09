Китай ожидает от Японии конкретных шагов по улучшению отношений

Глава МИД КНР также выразил позицию страны и озабоченность по поводу сброса загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" в море, по Тайваню, пониманию истории и другим вопросам

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай ожидает от Японии конкретных шагов по улучшению двусторонних отношений. Об этом, как сообщается на сайте МИД КНР, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшихся в Пекине консультаций с секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой по механизму китайско-японского политического диалога на высоком уровне.

"Японская сторона должна как можно скорее воплотить свое заявление о том, что она надеется улучшить китайско-японские отношения, в конкретные действия", - приводятся слова Ван И. Китайский министр подробно остановился на принципиальной позиции Китая в отношении нынешних китайско-японских отношений и "указал правильный путь" для их улучшения и развития, отмечается в сообщении.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил позицию Китая и озабоченность по поводу сброса загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" в море, по вопросу Тайваня, пониманию истории и другим вопросам.

Как сообщал ранее японский телеканал NHK, Такэо Акиба предполагал проработать с Ван И возможность встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с председателем КНР Си Цзиньпином 16 ноября в США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По сведениям NHK, на переговорах с Си Цзиньпином Фумио Кисида выразил бы обеспокоенность Японии по ряду вопросов, включая запрет на импорт японских морепродуктов в КНР из-за сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". В то же время японский премьер-министр готов продемонстрировать готовность к сотрудничеству с Китаем в сферах общего интереса.