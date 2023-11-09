В Израиле заявили о готовности потратить годы на уничтожение причастных к атаке 7 октября

По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, его страна не пойдет на компромисс в этом вопросе

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израиль готов потратить годы на то, чтобы найти и уничтожить всех причастных к атаке на страну 7 октября, сопровождавшейся убийствами и похищениями мирных граждан. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы найдем всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. Это займет месяц, год, пусть это займет годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле. Мы не пойдем ни на какой компромисс по отношению к убийцам", - сказал он на пресс-конференции.