9 ноября, 18:39,
обновлено 9 ноября, 18:57
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили о готовности потратить годы на уничтожение причастных к атаке 7 октября

По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, его страна не пойдет на компромисс в этом вопросе

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израиль готов потратить годы на то, чтобы найти и уничтожить всех причастных к атаке на страну 7 октября, сопровождавшейся убийствами и похищениями мирных граждан. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Мы найдем всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. Это займет месяц, год, пусть это займет годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле. Мы не пойдем ни на какой компромисс по отношению к убийцам", - сказал он на пресс-конференции. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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