В США выступили против реоккупации и блокады сектора Газа после завершения конфликта

В Белом доме заявили о поддержке стремления к прочному миру в регионе

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Американская администрация выступает против реоккупации и блокады сектора Газа после окончания конфликта и поддерживает стремление к прочному миру в регионе. Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы считаем, что реоккупация сектора Газа не должна произойти, так же как и попытки его блокады или осады. Мы считаем, что эти принципы помогут заложить основу условий для прочного мира и безопасности в регионе", - сказал он. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что прочный мир станет шагом к тому, чтобы "этот кризис никогда не повторился".

По словам Патела, США исходят из того, что сектор Газа "не может быть платформой для терроризма и насильственных атак".