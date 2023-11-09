9 ноября, 18:41,
обновлено 9 ноября, 19:20

В США выступили против реоккупации и блокады сектора Газа после завершения конфликта

В Белом доме заявили о поддержке стремления к прочному миру в регионе

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Американская администрация выступает против реоккупации и блокады сектора Газа после окончания конфликта и поддерживает стремление к прочному миру в регионе. Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы считаем, что реоккупация сектора Газа не должна произойти, так же как и попытки его блокады или осады. Мы считаем, что эти принципы помогут заложить основу условий для прочного мира и безопасности в регионе", - сказал он. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что прочный мир станет шагом к тому, чтобы "этот кризис никогда не повторился".

По словам Патела, США исходят из того, что сектор Газа "не может быть платформой для терроризма и насильственных атак". 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация