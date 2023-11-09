Палата представителей США разработала законопроект о доступе к несекретным разведданным

Он поможет правительственным организациям получить более быстрый доступ к спутниковым снимкам, стенограммам выступлений и корпоративным записям в общедоступных базах данных

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Предложенный Палатой представителей США законопроект потребует от разведслужб делиться с правительственными организациями и Конгрессом незасекреченными разведданными из открытых источников. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, правительство США все больше сосредоточено на конкуренции с Китаем, и многим департаментам не хватает знаний об азиатском регионе и владения языком. Законопроект помог бы получить более быстрый доступ к несекретной развединформации, такой как спутниковые снимки, стенограммы выступлений и корпоративные записи в общедоступных базах данных.

"Нет никакой надобности скрывать несекретную развединформацию от других органов власти США. Законопроект основан на здравом смысле, гарантирующем, что каждый департамент федерального правительства получит данные, которые помогут улучшить его работу", - заявил Axios представитель спецкомитета Палаты представителей по КНР и один из разработчиков законопроекта Майк Галлахер.

Его соавтор и представитель комитета Палаты представителей по разведке Хоакин Кастро подчеркнул, что данные "могли бы сыграть важную роль в принятии решений Конгрессом или другими органами власти".

В случае принятия закона, доступ к информации получат министерство торговли, министерство финансов, Конгресс и другие ведомства.