ООН не может сказать, сколько времени уйдет на восстановление Газы после конфликта

Это беспрецедентный случай по масштабам катастрофы, отметили в организации

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. ООН не может сейчас сказать, сколько времени потребуется для восстановления сектора Газа после завершения конфликта, это беспрецедентный случай по масштабам катастрофы. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов помощник генерального секретаря ООН и директор Регионального бюро для арабских государств Программы развития ООН Абдалла ад-Дардари.

"Наша команда проводит расчеты <...>. Все, что я могу сказать, это то, что лучше остановить конфликт сегодня, а не завтра <...>. Когда у вас за месяц ВВП снижается на 4%, а потери жилищного фонда составляют 45%, счет идет на дни. Продолжение конфликта еще один день означает, что время восстановления [палестинского анклава] может растянуться на месяцы или годы. И в следующем отчете мы представим вам оценку, что означает каждый день боевых действий <...>. Но это масштабно. Я хочу сказать, что это беспрецедентный случай", - отметил ад-Дардари.

6 ноября глава пресс-службы правительства сектора Газа Салям Мааруф заявил, что с начала эскалации конфликта в анклаве было повреждено 222 тыс. единиц жилья, более 40 тыс. полностью разрушены.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал международное сообщество заставить Израиль выплатить репарации для восстановления сектора Газа. Он отметил, что "тяжелая ситуация" в анклаве требует "прекращения огня в приоритетном порядке", а также "немедленных шагов по содействию в восстановлении этого района".