В Израиле заявили о продолжении операции в Газе

Речи о прекращении огня нет, сообщил представитель ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают операцию в секторе Газа, речь о прекращении огня не идет. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Боевые действия продолжаются, прекращения огня нет. Мы повторяем это еще раз: прекращения огня нет, мы продолжаем сражаться", - сказал он на вечернем брифинге.

Представитель армии добавил, что гуманитарный коридор, дающий возможность жителям севера сектора переместиться на юг, продолжает работу, а сама операция расширяется. "Мы видели сегодня, как более 50 тыс. мирных жителей с севера сектора Газа направлялись на юг, они очень хорошо понимают, что мы ведем серьезные бои в городе Газа и вокруг него, и что ХАМАС потерял контроль, и что на юге безопаснее, и именно оттуда поступает гуманитарная помощь, именно оттуда поступают продукты, вода и медикаменты с помощью Египта и Соединенных Штатов, и мы сейчас находимся в разгаре наземной операции, которая только расширяется внутри города Газа и охватит все больше и больше оплотов ХАМАС", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу гуманитарных пауз, Хагари подчеркнул, что речь идет исключительно о кратковременных перерывах, призванных позволить местному мирному населению покинуть район активных боевых действий. "Я хочу пояснить: прекращения огня нет. Когда речь идет о прекращении огня, не стреляют. Мы продолжаем вести бои с ХАМАС и не прекратим. На деле имеются тактические паузы местного значения, ограниченные по времени и району, гуманитарные паузы, предназначенные для того, чтобы гражданское население двигалось на юг. Вчера это было в двух районах, сегодня - в других. Наши силы постоянно атакуют, и мы продолжим это делать", - подчеркнул он.