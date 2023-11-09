9 ноября, 19:14

Пашинян и Макрон обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами из Карабаха

Премьер Армении также подчеркнул заинтересованность правительства его страны в развитии армяно-французского сотрудничества

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"В вопросе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном была подчеркнута важность принципов, содержащихся в четырехсторонней Гранадской декларации премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета. Были упомянуты гуманитарные проблемы более 100 тыс. насильственно перемещенных лиц в Нагорном Карабахе в результате политики этнической чистки Азербайджана, а также шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления. Подчеркнута поддержка международного сообщества в решении существующих проблем", - отмечается в сообщении.

Пашинян подчеркнул заинтересованность правительства Армении в развитии армяно-французского сотрудничества. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим углублением и расширением сотрудничества в экономике, развитии инфраструктуры и других сферах. "Стороны выразили готовность последовательно продолжать работу в этом направлении. Состоялся обмен мыслями о региональном мире и стабильности, а также о сотрудничестве Армения - Европейский союз", - говорится в релизе. 

Теги:
АрменияФранцияМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация