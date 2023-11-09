Пашинян и Макрон обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами из Карабаха

Премьер Армении также подчеркнул заинтересованность правительства его страны в развитии армяно-французского сотрудничества

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"В вопросе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном была подчеркнута важность принципов, содержащихся в четырехсторонней Гранадской декларации премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского совета. Были упомянуты гуманитарные проблемы более 100 тыс. насильственно перемещенных лиц в Нагорном Карабахе в результате политики этнической чистки Азербайджана, а также шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления. Подчеркнута поддержка международного сообщества в решении существующих проблем", - отмечается в сообщении.

Пашинян подчеркнул заинтересованность правительства Армении в развитии армяно-французского сотрудничества. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим углублением и расширением сотрудничества в экономике, развитии инфраструктуры и других сферах. "Стороны выразили готовность последовательно продолжать работу в этом направлении. Состоялся обмен мыслями о региональном мире и стабильности, а также о сотрудничестве Армения - Европейский союз", - говорится в релизе.