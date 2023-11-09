Президент Грузии считает, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся после выборов

Они назначены на осень 2024 года

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что переговоры о вступлении республики в ЕС начнутся после парламентских выборов в стране, которые назначены на осень 2024 года.

"Я надеюсь, что после того, как у нас будут демократические [парламентские] выборы, создастся новая коалиция и в этом случае мы выполним все условия и начнем переговоры о вступлении [в ЕС]. Мы на год отстаем от Украины и Молдавии, и этот год должны будем нагнать, и Европа должна быть рядом с нами", - сказала Зурабишвили в интервью телеканалу France 24.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.