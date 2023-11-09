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Палестино-израильский конфликт

Пропалестинская активистка прервала выступление Байдена в Иллинойсе

Женщина кричала, что президенту США "необходимо призвать к прекращению огня в секторе Газа"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Выступающая за прекращение огня в секторе Газа активистка прервала выступление президента США Джо Байдена в Бельведере (штат Иллинойс), которое транслируют американские новостные телекомпании.

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"Вам необходимо призвать к прекращению огня в секторе Газа", - выкрикнула активистка, перебив американского лидера. Он выступал перед членами Объединенного профсоюза рабочих автомобилестроительной промышленности США (UAW). Байден ненадолго прервал свою речь.

Женщину вывела охрана под свист публики, которая выкрикивала лозунг "Вперед, Джо". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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