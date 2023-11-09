В ООН выбрали пятерых членов Международного суда на девять лет

Туда были избраны Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР)

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) и Генеральная Ассамблея (ГА) ООН избрали пять членов Международного суда в Гааге на девятилетний срок.

Всего на голосование было вынесено пять высвобождающихся в суде вакансий в связи с истечением в феврале 2024 года срока полномочий у пяти судей - Джоан Донохью (США), Кирилла Геворгяна (Россия), Мохамеда Беннуны (Марокко), Патрика Липтона Робинсона (Ямайка) и Хилари Чарлзуорт (Австралия). Помимо переизбиравшихся Чарлзуорт и Геворгяна, который с 2021 года является вице-председателем суда, на избрание в состав Международного суда претендовали кандидаты из Демократической Республики Конго, Египта, Замбии, Мексики, Румынии, США и ЮАР.

По итогам голосования в СБ ООН в состав международного суда были избраны Богдан Ауреску (Румыния), Сара Халл Кливленд (США), Хуан Робледо (Мексика), Хилари Чарлзуорт (Австралия) и Тлади Дире (ЮАР). Эти же кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.

Австралийка Чарлзуорт, переизбранная в состав суда, продолжит исполнение своих обязанностей, остальные четверо избранных судей приступят к работе с 6 февраля 2024 года.

Согласно установленной процедуре, выборы членов Международного суда проходят одновременно и независимо друг от друга в Генассамблее и Совбезе. Для того чтобы добиться избрания, кандидаты должны набрать большинство голосов стран-членов как в ГА (как минимум 97 из 193), так и в СБ (8 из 15). Россиянин Геворгян по итогам выборов получил 6 голосов в СБ ООН и 77 голосов в ГА ООН, что не позволило ему избраться на второй срок.

Международный суд был учрежден в 1946 году и является одним из шести главных органов ООН. В компетенцию суда, заседающего в Гааге, входит разрешение споров между государствами и вынесение консультативных заключений структурам всемирной организации. Он состоит из 15 судей, в том числе председателя и вице-председателя. Все они избираются сроком на 9 лет. В целях обеспечения преемственности в составе суда сроки полномочий судей не истекают в одно и то же время. Каждые три года проводятся выборы одной трети членов Международного суда.