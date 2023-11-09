9 ноября, 20:03

Госдеп не считает, что ближневосточный конфликт отвлекает внимание США от Украины

Для США "важно обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты, но также убедиться в том, что украинские партнеры продолжают получать оказываемую им поддержку", заявили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт не отвлекает внимание американской администрации от Украины. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Это совершенно не так. Мы все еще имеем возможность сосредоточиться на разных вызовах, существующих по всему миру", - сказал он, отметив, что речь идет и о конфликте на Украине. "Это то, на чем сосредоточены в Овальном кабинете президента [США Джо] Байдена", - добавил дипломат.

Он напомнил, что для США "важно обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты, но также убедиться в том, что украинские партнеры продолжают получать оказываемую им поддержку". 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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