9 ноября, 20:04
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что убеждают Израиль "минимизировать потери" среди мирных жителей Газы

При этом, как отметил спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд, ХАМАС на протяжении многих лет создавало свою инфраструктуру вокруг гражданских объектов

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов убеждает израильские власти в необходимости "минимизировать потери" среди гражданского населения сектора Газа. Об этом заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

"Наше правительство тесно сотрудничает [с Израилем] и на политическом, и на военном уровне, пытаясь донести важность проведения кампании таким образом, чтобы насколько возможно минимизировать потери среди гражданского населения", - сказал дипломат на брифинге регионального медиахаба Госдепартамента США в Дубае. По его словам, американская администрация настаивает на необходимости определить гуманитарные объекты в анклаве и гарантировать их неприкосновенность со стороны израильских сил.

В то же время Саттерфилд отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС на протяжении многих лет создавало свою инфраструктуру вокруг гражданских объектов. "Это чрезвычайно усложняет любую военную кампанию. Мы хотим, чтобы Израиль <...> положил конец угрозе, которую эта террористическая группировка [ХАМАС] представляет для израильтян, положить конец угрозе, которую она представляет для мирных жителей Газы, о благополучии которых она нисколько не заботится. Но то, каким образом это делается, имеет огромное значение", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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