В США заявили, что "тщательно оценивают" действия Израиля в Газе

В Госдепе не сообщили, какое ведомство инициировало оценку действий Израиля

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов "тщательно оценивает" действия Израиля в секторе Газа с точки зрения прав человека, однако не начала официального рассмотрения вопроса признания их военными преступлениями. Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Что касается вопросов о любых юридических определениях, мы ведем тщательный процесс анализа таких событий и еще не пришли к их конкретной оценке", - сказал Пател. Он назвал обсуждения "внутренними совещательными процессами" и не стал предоставлять подробности их содержания. Пател также не уточнил, какое ведомство инициировало оценку действий Израиля, и назвал процесс "межведомственным".

Представитель Госдепа подчеркнул, что США будут обсуждать этот вопрос непосредственно с израильской стороной, а также предлагают Израилю шаги, которые бы позволили минимизировать потери среди гражданских.

Ранее на этой неделе Пател заявил на брифинге, что американская администрация пока не начала рассмотрение вопроса о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом.