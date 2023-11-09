9 ноября, 20:06
Палестино-израильский конфликт

Число жертв израильского штурма лагеря беженцев в Дженине достигло 18

Еще более 20 человек получили пулевые ранения

РАБАТ, 9 ноября. /ТАСС/. Число жертв штурма израильской армией лагеря палестинских беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан возросло до 18. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав.

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Еще более 20 человек получили пулевые ранения, состояние некоторых из них критическое. По словам врачей, число погибших, вероятно, будет расти.

Подразделения армии еврейского государства в ходе атаки использовали беспилотники и тяжелые военные бульдозеры. Снайперы обстреливали лагерь беженцев с крыш соседних зданий, отмечает палестинское информационное агентство WAFA.

Израильские военные в течение дня обстреливали больницу Дженина, целями становились в том числе врачи и машины скорой помощи. Они также мешали медикам оказывать помощь раненым в лагере беженцев. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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