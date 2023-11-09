Число жертв израильского штурма лагеря беженцев в Дженине достигло 18

Еще более 20 человек получили пулевые ранения

РАБАТ, 9 ноября. /ТАСС/. Число жертв штурма израильской армией лагеря палестинских беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан возросло до 18. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав.

Еще более 20 человек получили пулевые ранения, состояние некоторых из них критическое. По словам врачей, число погибших, вероятно, будет расти.

Подразделения армии еврейского государства в ходе атаки использовали беспилотники и тяжелые военные бульдозеры. Снайперы обстреливали лагерь беженцев с крыш соседних зданий, отмечает палестинское информационное агентство WAFA.

Израильские военные в течение дня обстреливали больницу Дженина, целями становились в том числе врачи и машины скорой помощи. Они также мешали медикам оказывать помощь раненым в лагере беженцев.