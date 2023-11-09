9 ноября, 20:05,
обновлено 9 ноября, 20:29

СМИ: президент Португалии решил распустить парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. EPA-EFE/ TIAGO PETINGA
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза
© EPA-EFE/ TIAGO PETINGA

Марселу Ребелу ди Соуза намерен назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение распустить однопалатный парламент и назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы после объявления об отставке премьер-министра Антониу Кошты.

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"Я выступаю за роспуск Собрания республики и назначение выборов на 10 марта 2024 года", - приводит слова главы государства агентство EFE.

Решение президента последовало после того, как 7 ноября Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, сообщил, что подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Полиция Португалии провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах. Было произведено несколько арестов. В рамках дела также был задержан глава администрации премьера Витор Эшкариа.

Дело связано, среди прочего, с концессиями по добыче лития на севере Португалии, а также с проектом по производству водородной энергии. 

Теги:
ПортугалияКошта, АнтониуДи Соуза, Марселу Ребелу
© Информационное агентство ТАСС
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