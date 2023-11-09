9 ноября, 20:24
Палестино-израильский конфликт

Госдеп заявил, что США не будут участвовать в саммитах ЛАГ и ОИС по Газе

При этом замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател отметил, что Соединенные Штаты намерены внимательно следить за ходом совещаний

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать участия в планируемых саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Как мы понимаем, эти саммиты проводятся в рамках Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. США не являются ни членом, ни наблюдателем в этих организациях. Поэтому я не жду никакого участия США", - заявил он. "Однако мы, конечно, будем уделять [этим совещаниям] пристальное внимание. А забегать вперед я не стану", - добавил Пател.

Саммит ОИС запланирован на 12 ноября в саудовском городе Джидда. Как ожидается, чрезвычайное заседание Совета ЛАГ состоится 11 ноября в Саудовской Аравии. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация