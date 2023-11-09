Госдеп заявил, что США не будут участвовать в саммитах ЛАГ и ОИС по Газе

При этом замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Пател отметил, что Соединенные Штаты намерены внимательно следить за ходом совещаний

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать участия в планируемых саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Как мы понимаем, эти саммиты проводятся в рамках Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. США не являются ни членом, ни наблюдателем в этих организациях. Поэтому я не жду никакого участия США", - заявил он. "Однако мы, конечно, будем уделять [этим совещаниям] пристальное внимание. А забегать вперед я не стану", - добавил Пател.

Саммит ОИС запланирован на 12 ноября в саудовском городе Джидда. Как ожидается, чрезвычайное заседание Совета ЛАГ состоится 11 ноября в Саудовской Аравии.