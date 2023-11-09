СМИ: эвакуация иностранцев из Газы в Египет через КПП "Рафах" возобновилась

Минздрав Египта подтвердил, что в арабскую республику доставили очередную группу раненых и пациентов в тяжелом состоянии

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Эвакуация иностранных граждан и раненых палестинцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе анклава с Египтом, возобновилась. Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на египетские источники.

По их информации, в течение дня КПП перешли "десятки иностранных граждан и членов их семей, а также 12 человек, которых эвакуировали по медицинским показаниям".

Минздрав Египта со своей стороны подтвердил, что в арабскую республику была доставлена очередная группа раненых и пациентов в тяжелом состоянии. Все они прошли медицинское обследование, им были поставлены диагнозы.

Накануне заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что погранпереход остается закрытым из соображений безопасности, однако не стал уточнять, в чем они заключаются.

Эвакуация через "Рафах" началась 1 ноября. МИД Египта сообщил, что готов оказать содействие эвакуации 7 тыс. иностранных граждан из сектора Газа.