9 ноября, 20:32,
обновлено 9 ноября, 21:04

Госдеп одобрил возможную продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

В заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны Соединенных Штатов сказано, что возможная сделка послужит продвижению внешней политики США, а также достижению целей в сфере национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на $2,53 млрд. Об этом говорится в заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) Министерства обороны США.

Как отмечается в заявлении, уведомление было передано в четверг в Конгресс США. Из документа следует, что возможная продажа Бухаресту американских танков "укрепит возможности Румынии по ответу на нынешние и будущие угрозы". При этом в Пентагоне утверждают, что продажа танков "не изменит баланса сил в регионе".

В заявлении DSCA отмечается, что возможная сделка послужит продвижению внешней политики США и достижению целей в сфере национальной безопасности, а также "укрепит безопасность союзника [США] по НАТО, представляющего собой важную силу для [поддержания] политической и экономической стабильности в Европе".

В апреле Министерство национальной обороны Румынии запросило у руководства парламента предварительное одобрение на закупку 54 модернизированных американских танков Abrams. Как отмечало оборонное ведомство страны, условия для реализации программ по оснащению армии появились благодаря увеличению бюджета Минобороны начиная с 2023 года до 2,5% ВВП. 

Теги:
СШАРумыния
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация