Госдеп одобрил возможную продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

В заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны Соединенных Штатов сказано, что возможная сделка послужит продвижению внешней политики США, а также достижению целей в сфере национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на $2,53 млрд. Об этом говорится в заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) Министерства обороны США.

Как отмечается в заявлении, уведомление было передано в четверг в Конгресс США. Из документа следует, что возможная продажа Бухаресту американских танков "укрепит возможности Румынии по ответу на нынешние и будущие угрозы". При этом в Пентагоне утверждают, что продажа танков "не изменит баланса сил в регионе".

В заявлении DSCA отмечается, что возможная сделка послужит продвижению внешней политики США и достижению целей в сфере национальной безопасности, а также "укрепит безопасность союзника [США] по НАТО, представляющего собой важную силу для [поддержания] политической и экономической стабильности в Европе".

В апреле Министерство национальной обороны Румынии запросило у руководства парламента предварительное одобрение на закупку 54 модернизированных американских танков Abrams. Как отмечало оборонное ведомство страны, условия для реализации программ по оснащению армии появились благодаря увеличению бюджета Минобороны начиная с 2023 года до 2,5% ВВП.