СМИ: Чехия рассмотрит возвращение своего посла в Россию

Достигнута предварительная договоренность, что эту должность займет бывший замминистра обороны республики Даниэл Коштовал, сообщил портал seznam.cz

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Чешские власти 14 ноября соберутся для обсуждения вопросов внешней политики республики, к которым относится назначение нового посла страны в России. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz со ссылкой на источники.

В совещании, согласно данным портала, примут участие президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Петр Фиала, министр иностранных дел Ян Липавский, спикеры нижней и верхней палат парламента республики Маркета Пекарова-Адамова и Милош Выстрчил. В последний раз чешские лидеры встречались для обсуждения важнейших вопросов национальной внешней политики в мае.

Как отмечается, уже достигнута предварительная договоренность, что кресло посла Чехии в России займет эксперт по вопросам безопасности, бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал. Он работает в пражском коммерческом вузе по изучению права, экономики, политологии, международных отношений и проблем в сфере безопасности CEVRO.

Формально чешским послом в РФ числится Витезслав Пивонька, назначенный на этот пост в 2018 году. С начала года он находится в Праге. Дипломатическое представительство в Москве фактически возглавляет временный поверенный в делах Иржи Чистецки.

Липавский заявлял ранее, что настаивает на направлении в Москву посла республики. Позицию главы МИД поддерживает Фиала. Против высказывался Павел.

Российско-чешские отношения в последние годы резко обострились. Они еще более осложнились после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. Несколько лет назад Чехия и РФ договорились о паритете по численности сотрудников своих посольств в Москве и Праге. В каждом из них могут работать по семь дипломатов и 25 служащих технического персонала.