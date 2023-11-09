9 ноября, 20:49
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что не поддерживают идею перемещения жителей сектора Газа

Специальный посланник Соединенных Штатов по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд отметил, что его страна видит единственную возможность урегулирования палестино-израильского конфликта в сосуществовании двух независимых государств

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Американские власти не поддерживают сценарий, предусматривающий перемещение жителей сектора Газа, и рассчитывают, что гражданское население Палестины сможет вернуться в свои дома после окончания конфликта. Об этом заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

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"Будущее жителей Газы - в Газе, а не в каком-то другом месте. Мы принципиально не поддерживаем идею перемещения населения Газы даже в пределах самой Газы. Те, кто сейчас находятся на юге [палестинского анклава], должны иметь все возможности для возвращения на север, когда это будет безопасно", - сказал он на брифинге регионального медиахаба Госдепартамента в Дубае.

Саттерфилд отметил, что его страна видит единственную возможность урегулирования палестино-израильского конфликта в сосуществовании двух независимых государств. "Мы считаем, что решение о двух государствах - это единственный надежный гарант мирного будущего как для Израиля, так и для палестинцев. Как достичь этих целей - вопрос, который предстоит обсудить в ближайшее время", - подчеркнул он.

По словам дипломата, будущее Палестины зависит от исхода боевых действий в секторе Газа, а также от того, удастся ли израильским силам окончательно ликвидировать радикальное движение ХАМАС. "Мы публично заявили, что в конце всего этого не должно произойти двух вещей: израильской оккупации и сохранения власти в руках ХАМАС", - резюмировал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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