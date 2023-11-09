Минфин США заявил, что Запад предпримет усилия, чтобы лишить ХАМАС источников доходов

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Страны Запада намерены предпринять скоординированные усилия, чтобы перекрыть пути получения доходов радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Ответ - да. Мы увидим больше действий против ХАМАС", - заявил он, отвечая на вопрос о том, собираются ли США ужесточать санкции в отношении упомянутой палестинской организации. При этом Адейемо уточнил, что схожие действия будут также предприниматься "союзниками и партнерами" Соединенных Штатов. В детали он вдаваться не стал.