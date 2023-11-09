9 ноября, 20:55
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что лишь давление на ХАМАС привело к прогрессу в вопросе заложников

Советник израильского премьер-министра по внешней политике Офир Фальк отметил, что давление будет усиливаться до тех пор, пока пленных не освободят

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Советник премьер-министра Израиля по внешней политике Офир Фальк заявил, что достичь прогресса в вопросе освобождения заложников удалось только благодаря давлению на радикальное палестинское движение ХАМАС.

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"Я могу сказать, что единственное, что упростило освобождение заложников на сегодняшний день, - это давление, сильное давление на ХАМАС. И это давление будет лишь усиливаться и усиливаться до тех пор, пока наших заложников не освободят, а ХАМАС не будет уничтожен", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявлял, что израильские военные продолжат наступательные действия в секторе Газа как минимум до тех пор, пока не будут освобождены все удерживаемые там заложники. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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