В историческом дворце Броньяр пройдет шестой Парижский форум мира

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Главы государств и правительств, а также представители международных организаций примут участие в открывающемся в пятницу Парижском форуме мира.

В Елисейском дворце выразили надежду на то, что встреча "позволит укрепить международное сотрудничество в условиях серьезных глобальных вызовов". Одной из приоритетных тем двухдневного форума названо "соблюдение принципов правопорядка в цифровой сфере". На пленарных заседаниях и круглых столах участники обсудят возможности и вызовы, связанные с новыми технологиями.

Речь также пойдет о правовых аспектах развития искусственного интеллекта, обеспечении кибербезопасности и противодействии ложной информации. В канун открытия форума в МИД Франции выразили мнение, что "достоверность информации на цифровых платформах абсолютно необходима, она должна занять важное место в парижских дискуссиях".

Большое место, как и в предыдущие годы, будет отведено последствиям изменения климата. Участники обсудят подготовку к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря. Одной из тем форума станут также перспективы развития полярных регионов. Кроме того, в поле зрения участников форума будут находиться вопросы гендерного и социального равенства в современном обществе.

На церемонии открытия, которая пройдет в историческом дворце Броньяр, построенном для парижской биржи в начале XIX века, выступит президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщили в Елисейском дворце.

Согласно ожиданиям организаторов, в форуме могут принять участие делегации на высоком уровне почти из двух десятков государств, в основном из стран Африки.

Цель форума

Как отметил основатель и генеральный директор Парижского форума мира Жюстен Ваисс, "эта площадка существует не для обсуждения вопросов геополитики". Ее главная цель заключается в "создании основ прочного мира при активном участии государств глобального Юга".

По словам Ваисса, форум работает над созданием норм и правил "для противостояния современным вызовам в сфере климата, экологии, здравоохранения и исследований космоса".

Парижский форум мира проводится во французской столице в шестой раз. Впервые он собрался в 2018 году, когда отмечалось столетие окончания Первой мировой войны. Тогда задачей форума была названа разработка конкретных предложений по укреплению мира. По инициативе Макрона решено было сделать его ежегодным.

В канун форума в Елисейском дворце прошла конференция по гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Участники высказались за решение ближневосточного кризиса на основе концепции сосуществования двух государств. Кроме того, была подтверждена необходимость защиты гражданского населения Газы.