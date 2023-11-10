9 ноября, 21:39
Палестино-израильский конфликт

В США считают, что Израиль ограничен по времени в своей операции в Газе

По данным газеты The New York Times, в американской администрации полагают, что "чем дольше длится израильская военная кампания, тем больше вероятность того, что конфликт спровоцирует более широкомасштабную войну"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские власти ограничены по времени в проведении боевых действий в секторе Газа, считают в американской администрации, сообщила газета The New York Times.

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Как указывает издание, должностные лица в американской администрации полагают, что "чем дольше длится израильская военная кампания, тем больше вероятность того, что конфликт спровоцирует более широкомасштабную войну".

Помимо этого, отмечает газета, "время и местность работают против Израиля", так как с каждым днем в ходе авиаударов погибает все больше гражданских лиц, что настраивает мировую общественность против израильских властей. Издание отмечает, что "чем дольше будут продолжаться бомбардировки, тем более изолированным может становиться Израиль и их союзник США" и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "понимает, что у него нет неограниченного времени для достижения целей [операции]". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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