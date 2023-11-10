СБ ООН 10 ноября проведет заседание по Ближнему Востоку

По данным офиса представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, "десятка" непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственную резолюцию по палестино-израильскому конфликту

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил журналистам в четверг офис представителя генерального секретаря ООН.

Встреча по теме "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос" пройдет в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. Сейчас "десятка" непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ, который, как ожидается, будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.