В США заявили, что не считают неизбежным конфликт между Израилем и Ливаном

Все заинтересованные стороны понимают предостережение американского лидера Джо Байдена о возможном расширении боевых действий в регионе, уверен спецпосланник Соединенных Штатов по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Американские власти не считают, что действия вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах", которое наносит удары по территории Израиля, и ответные обстрелы приведут к конфликту между двумя странами.

Об этом заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

"Соединенные Штаты не считают неизбежным такой сценарий войны или конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какую позицию займет вашингтонская администрация в случае вовлечения ливанской армии в противостояние между Израилем и "Хезболлах".

"Мы уверены, что все заинтересованные стороны - под всеми сторонами я подразумеваю "Хезболлах", верховного лидера [Ирана Али Хаменеи] и режим в Тегеране - понимают очень ясное послание президента [США Джо Байдена], которое заключалось в предостережении тех, кто рассматривает возможность распространения этого конфликта в регионе", - подчеркнул дипломат.