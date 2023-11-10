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Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что не считают неизбежным конфликт между Израилем и Ливаном

Все заинтересованные стороны понимают предостережение американского лидера Джо Байдена о возможном расширении боевых действий в регионе, уверен спецпосланник Соединенных Штатов по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Американские власти не считают, что действия вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах", которое наносит удары по территории Израиля, и ответные обстрелы приведут к конфликту между двумя странами.

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Об этом заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

"Соединенные Штаты не считают неизбежным такой сценарий войны или конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, какую позицию займет вашингтонская администрация в случае вовлечения ливанской армии в противостояние между Израилем и "Хезболлах".

"Мы уверены, что все заинтересованные стороны - под всеми сторонами я подразумеваю "Хезболлах", верховного лидера [Ирана Али Хаменеи] и режим в Тегеране - понимают очень ясное послание президента [США Джо Байдена], которое заключалось в предостережении тех, кто рассматривает возможность распространения этого конфликта в регионе", - подчеркнул дипломат. 

Теги:
СШАЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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