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Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили о расширении Израилем агрессии на Западный берег

Пресс-секретарь палестинского президента Набиль Абу Рудейна сообщил об этом на фоне масштабных операций израильской армии в городах Дженин и Наблус

РАБАТ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильское правительство расширяет агрессию против палестинского народа, развязанную в секторе Газа, на Западный берег реки Иордан и Иерусалим. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

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"Израиль расширяет свою полномасштабную агрессию против палестинского народа, развязанную в секторе Газа, на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, стремясь убить и выселить как можно больше палестинцев", - цитирует его информационное агентство WAFA.

Абу Рудейна сделал такое заявление на фоне масштабных операций израильской армии на Западном берегу, в первую очередь в городах Дженин и Наблус, в результате которых погибли и получили ранения десятки человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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