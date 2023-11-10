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Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что Израиль не ограничивает поступление гуманитарной помощи в сектор Газа

Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд ранее сообщал, что израильские действия в отношении процесса доставки гуманитарных грузов затрудняют их поступление в анклав

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд заявил, что Израиль не создает препятствий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

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"Ограничений на количество грузовиков [с гуманитарной помощью] нет, за исключением возможностей сотрудников ООН, и в первую очередь БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС), по перемещению грузов, пересекающих "Рафах", на склады или в пункты распределения. Это очень существенный ограничивающий фактор, но никаких ограничений со стороны Израиля нет", - сказал он на брифинге регионального медиахаба Госдепартамента в Дубае.

Ранее официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что действия Израиля в отношении процесса доставки гуманитарной помощи затрудняют ее поступление в сектор Газа. Он отметил, что "процесс транспортировки помощи в Газу сталкивается с серьезными логистическими проблемами, навязанными израильской стороной". По словам Абу Зейда, все грузы, направляющиеся в Газу, должны быть проверены на израильском контрольно-пропускном пункте "Ницана", и только потом машины направляются к месту назначения, что увеличивает маршрут примерно на 100 км. 

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