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Палестино-израильский конфликт

Израиль впервые применил противоракетную систему "Стрела-3"

В частности, речь идет о перехвате воздушной цели над Красным морем

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильская армия сообщила о первом случае успешного боевого применения противоракетного комплекса "Стрела-3" (известна также как "Хец-3" на иврите) для перехвата воздушной цели в небе над Красным морем.

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По ее информации, перехват цели, направленной в сторону Израиля, был совершен вечером 9 ноября. "Это знаменует первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году. Это достижение следует за недавним успехом первого оперативного перехвата, произведенного системой "Стрела-2" на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба несколько раз сообщала о перехватах в районе Красного моря с применением комплексов "Стрела", но не уточняла, о какой модификации идет речь. В какой именно точке над земной поверхностью на этот раз произошел перехват, в сообщении не указывается.

Вместе с тем в армии подчеркивают, что "Стрела-3" является "одной из наиболее продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире и предназначена для перехвата летящих за пределами атмосферы баллистических ракет". "Противоракетная система "Стрела-3" разработана для перехвата экзоатмосферных баллистических ракет и имеет исключительно дальний радиус действия", - говорится в сообщении.

9 ноября израильские военные дважды информировали об инцидентах в небе над югом страны в районе Красного моря. Сначала была объявлена воздушная тревога в городе Эйлат, после чего армия сообщила о перехвате ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря. При этом военные подчеркнули, что ракета не достигла израильского воздушного пространства, но не уточнили, какая система использовалась для перехвата. Затем поступили данные о перехвате "подозрительной цели" в районе долины Арава на юге страны, а военные уточнили, что в этом случае был задействован зенитный ракетный комплекс Patriot. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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